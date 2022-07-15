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لبنان

أمرٌ شهده لبنان سيؤدّي إلى خسارتكم دولارات طائلة.. الحذر كبير!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
15-07-2022 | 03:45
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خلال الساعات الماضية ومع صدور نتائج الامتحانات الرّسمية لشهادة "البروفيه"، لوحظَ أن هناك مناطق عديدة شهدت إطلاق نارٍ كثيف من أسلحة حربية.
حتماً، وبسبب هذه الكثافة في إطلاق الرصاص، فقد حصلت إصابات في الأرواح لاسيما في طرابلس على سبيل المثال، في حين أنه سادت مخاوف لدى فئة واسعة من السكان من إمكانية حصول أضرارٍ في الممتلكات والمنازل بفعل الرصاص الطائش. 
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أمّا الأمر الأكثر أهمية فهو أن مخاوف سادت من إمكانية تضرّر ألواح الطاقة الشمسية التي تنتشرُ فوق أسطح المنازل بفعل إطلاق النار. وفي حال حصل ذلك، فإنّ هذا الأمرَ يعني إلحاق ضرر كبير بالمواطنين لناحية تعطيل نظام الكهرباء الخاص بهم من جهة، وتكبيدهم خسائر باهظة وبالدولار الأميركي باعتبار أنّ كل ما يرتبط بالطاقة الشمسية هو باهظ الثمن ولا يُدفع إلّا بالعملة الصعبة.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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