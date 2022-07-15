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لبنان

ماذا يقول نقيب المعلمين عن "دولرة" الأقساط؟

Lebanon 24
15-07-2022 | 02:59
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اعتبر نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود ان نتائج الشهادة المتوسطة جيدة جداً، قائلاً في حديث الى صوت كل لبنان ان حصولها رغم الظروف التي يمر بها لبنان أفضل من عدم حصولها
وأكد عبود ان التصحيح لامتحانات شهادة الثانوية بفروعها الأربعة لا يزال مستمراً بوتيرة سريعة في مختلف المحافظات.
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وعن "دولرة" الأقساط في العام الدراسي المقبل، شدد عبود على وجوب التدقيق والتحقق من حصول الأساتذة على التسهيلات بالدولار وهي الحجة التي تطرحها المدارس كسبب أساسي لدولرة الأقساط.
 
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