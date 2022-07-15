ماذا يقول نقيب المعلمين عن "دولرة" الأقساط؟

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اعتبر نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود ان نتائج الشهادة المتوسطة جيدة جداً، قائلاً في حديث الى صوت كل لبنان ان حصولها رغم الظروف التي يمر بها لبنان أفضل من عدم حصولهاوأكد عبود ان التصحيح لامتحانات شهادة الثانوية بفروعها الأربعة لا يزال مستمراً بوتيرة سريعة في مختلف المحافظات.وعن "دولرة" الأقساط في العام الدراسي المقبل، شدد عبود على وجوب التدقيق والتحقق من حصول الأساتذة على التسهيلات بالدولار وهي الحجة التي تطرحها المدارس كسبب أساسي لدولرة الأقساط.