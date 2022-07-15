هذه حقيقة اللحوم المغشوشة بلحم الخنزير!

لا يعرف اللبناني ماذا يأكل، هي حقيقة تُضاف الى سجل مليء بالفساد الغذائي الذي يطال مختلف القطاعات، واخر فصولها ما تردد عن لحوم مغشوشة في الأسواق وأخرى مخلوطة بلحم الخنزير. ويكشف أمين سر نقابة تجار اللحوم في لبنان خليل نعمة، في حديث لـ"لبنان 24" حقيقة ما يحصل، مؤكداً انّ اللحوم المغشوشة لا تأتي من الخارج ولا يتم إضافة الخنزير اليها، بل تدخل بكامل المواصفات والشروط القانونية المطلوبة، وانما الغش يحدث هنا محليا، في بعض الملاحم التي تقوم بخلط لحم الخنزير لرخص سعره مع اللحوم سواء المبردة او الطازجة. وبحسب نعمة بدأت الأمور تتكشف حينما لاحظ بعض التجار وبعض النقابيين انّ ثمة استهلاكا كبيرا في سوق لحم الخنزير، وعند المتابعة تم اكتشاف ما يحصل لناحية الغش.

وبحسب نعمة فان بعض اللحامين يقومون باستغلال الوضع الاقتصادي، فسعر كليو لحم الخنزير يصل الى 200 الف واحياناً اقل، وهذا ما يجعلهم يخلطونه في لحم الغنم والبقر. والاسوأ ان صعوبة كبيرة تكمن في اكتشاف اللحم المخلوط بلحم الخنزير وهو ما يتطلب المزيد من الرقابة، ويختم نعمة" الغش هنا في لبنان وليس باللحوم المستوردة كما يُشاع".

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