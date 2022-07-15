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لبنان

آخر التقارير الإسرائيلية بشأن لبنان.. تل أبيب تخشى من هذا الأمر

Lebanon 24
15-07-2022 | 03:08
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أبدت وسائل إعلام إسرائيلية خشيتها من إمكانية التصعيد العسكري ضد منصة كاريش، إذا لم يحدث أي تقدم في الفترة المقبلة في المفاوضات بشأن الحدود البحرية مع لبنان. 
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وأشارت المصادر الإسرائيلية إلى أنّ "الوسيط الأميركي لشؤون المفاوضات بشأن الحدود البحرية مع لبنان آموس هوكشتاين لم يكن لديه أجوبة لبنانية على الاستيضاحات، وهذا ما مثّل مفاجأة للإسرائيليين". مع هذا، فقد وصفت المصادر محادثات ترسيم الحدود البحرية مع لبنان بأنها "عالقة في المرحلة الراهنة".

وأمس، نقلت وسائل الإعلام الإسرائيلي عن وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الهرر قولها إنها "اجتمعت مع هوكشتاين، ولم يعرِض الموقف اللبناني من المسائل الخلافية".

في المقابل، نقل الإعلام الإسرائيلي عن هوكشتاين قوله: "قمنا بتقليص بعض الفجوات، وأجرينا محادثات جيدة، ويجب أن يكون هناك اتفاق بين إسرائيل ولبنان".

وتحدّث الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، في خطاب له يوم الأربعاء، بشأن آخر المستجدات في موضوع الحدود البحرية للبنان، واستخراج النفط والغاز، مؤكّداً أنّ "المقــاومة هي القوة الوحيدة التي يملكها لبنان للحصول على حقه في النفط والغاز، وأن الوسيط الأميركي طرف يعمل لمصلحة إسرائيل، ويضغط على الجانب اللبناني".

وأشار نصرالله إلى "حق المقاومة في الإقدام على أيّ خطوة في الوقت الملائم، ووفق الحجم الملائم، من أجل الضغط على العدو الإسرائيلي". 
 
 

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