قطع طريق السفارة الكويتية - بيروت.. ما السبب؟

عمد عددٌ من بائعي الخضار المتواجدين في محيط السفارة الكويتية - بيروت، على قطع الطريق هناك، احتجاجاً على تردّي أوضاعهم المعيشية.

وبحسب مندوبة "لبنان24" في بيروت، فإنّ قطع الطريق حصلَ لوقتٍ قصير جداً، ثم أعيد فتحها أمام المارة والسيارات.