وزير الأشغال يكشف الكثير عن مرفأ بيروت والمطار.. ماذا قال؟

رأى وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال في لبنان علي حميّة أن الوعود الدولية لإعادة إعمار مرفأ بيروت "غير جدية"، مشيراً إلى أنه "قد يلجأ إلى القيام بهذه الخطوة من موارد المرفأ الخاصة في حال إبقائه رهن التجاذبات الدولية".

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وفي حديثٍ عبر موقع "العربي الجديد"، لفت حمية إلى أنّ "حركة المرفأ ممتازة"، وقال: "كانت تعمل 3 رافعات من أصل 16 رافعة، اليوم وصلنا إلى 11 ونقترب من 12 رافعة".

وتابع: "المرفأ يعمل بكامل حركته، وتفعيل عمله هاجس أساسي لدينا لا رجعة عنه، حيث إن بيروت وليدة نشاط المرفأ. والمرفأ سيعمل مثلما كان في السابق، وينافس أقرانه على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. سنعيد إعماره لأنه مرفأ لكل اللبنانيين".

وأكمل: "أنا اليوم وزير للأشغال وغداً قد لا أكون. لذلك أريد أن أطمئن اللبنانيين إلى أن مرفأ بيروت سيعمل كالسابق وسيعود إلى نشاطه، وأصبح الأمر مرتبطا بتطويره وإعادة إعماره حصراً، هذا هدفنا الأساس ونأمل أن يتحقق".

وفي موضوع التعاطي الخارجي الخارجي مع ملف المرفأ، سأل حمية: "هل المطلوب إبقاء المرفأ رهينة التجاذبات الدولية؟ إذ إن الزيارات كثيرة إلى المرفأ لكن أين الفعل؟ وأين المساعدات؟ أو أن كل التحركات ستبقى محصورة بالشعارات، ومئة ألف دولار من هنا وهناك لتركيب سكر أو نبريش مياه، "بلاهن أحسن" (من دونهم أفضل). ثانياً، ألاحظ انه لا يوجد أي دولة جدية في طرح مساعدتها للبنان في ملف المرفأ، ولا يوجد عروض جدية يحصل عليها لبنان من الدول الأخرى بما فيها فرنسا وغيرها، فالعرض الجدي يكون مبنياً على اتفاقات وأوراق رسمية".

وتابع: "أنا التقي بكل سفراء الدول من دون استثناء شرقاً وغرباً، وموضوع إعادة إعمار مرفأ بيروت مطروح على الجميع إن كان الدول أو الشركات التمويلية، وكذا هناك إمكانية لإعادة إعماره من إيراداته الخاصة. وبالتالي، إذا كان الهدف هو إبقاء المرفأ رهينة من دون دعمه، عندها سأقوم بإعادة إعماره من إيراداته الخاصة، ولن أتراجع، وبدلاً من أن أعمره خلال سنتين في حال حصوله على الدعم، عندها يمكن إعادة إعماره بخمس سنوات من موارده الذاتية".