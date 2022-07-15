في "ABC فردان".. إقامة معرض "Green Market" لدعم الشركات الصديقة للبيئة

بهدف إنعاش الإقتصاد الدائري، تطوير الأعمال المستدامة ودعم الشركات الناشئة الخضراء والمتوسطة الحجم، نظّمت "مؤسسة ديان" بالتعاون مع "مؤسسة الأصفري"، "إكوسويتس كواليشن" و"سيواس" النسخة الثالثة من الـ "Green Market" في مجمّع ABC – فردان.

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تحت عنوان "نحو الاستهلاك المسؤول"، أتاح معرض الـ"Green Market" الفرصة لأكثر من 25 شركة في عرض منتجاتها الخضراء والصديقة للبيئة في قطاعات عدّة أهمّها: الأغذية الزراعية، الأغذية والمشروبات، الأزياء والمنسوجات المستدامة، مستحضرات التجميل المستدامة، وأكثر.

كذلك، أمّن هذا المعرض تجربة فريدة من نوعها من خلال منتجات صحية، وطبيعية، عضوية، لذيذة، جميلة- ومصنوعة محليًا.



ومن خلال هذا المعرض، تهدف "مؤسسة ديان" إلى المساهمة في نشر مفهوم الإنماء المستدام، وتندرج هذه الخطوة ضمن إطار تحقيق الهدف الثاني عشر من أهداف التنمية المستدامة SDG12 الذي يدعو إلى "ضمان وجود أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة" (Responsible Consumption and Production)، من خلال الحفاظ على الطاقة والكفاءة في استخدام وإدارة الموارد الطبيعية، وتعزيز أنماط الحياة المستدامة.

وتأتي هذه النسخة الثالثة من الـ"Green Market" بعد النجاح الكبير الذي ناله المعرضان السابقان اللذان جريا أيضاً في مجمّع الـ"ABC" في فردان، وهو مركز تجاري صديق للبيئة.