بمعدل 19.22.. اليكم من احتل المركز الأول في الشمال بشهادة "البريفيه"

حازت الطالبة "سيرين جمال رعد" على نتيجة ١٩.٢٢/٢٠ في امتحانات الشهادة المتوسطة حيث حلّت الأولى على محافظة الشمال والثانية على صعيد لبنان.



الطالبة هي من سكان منطقة طرابلس وطالبة في مدرسة الروم - طرابلس.

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