جلسة طارئة لبلدية طرابلس.. ماذا على جدول الأعمال؟

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دعا رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق أعضاء المجلس البلدي الى "جلسة طارئة، اليوم الساعة الخامسة عصرا في مركز رشيد كرامي الثقافي البلدي نوفل، وذلك بناء للمادتين 33/32 من قانون البلديات رقم 118لعام 1977"،وحدد يمق موضوع الجلسة ببند وحيد هو حجز احتياطي محروقات من 1 تموز 2022 الى 30 أيلول 2022، لزوم إستمرار عمل المرفق العام"، وشدد يمق في المذكرة التي حملت الرقم 2/387 على" ضرورة ان يتحمل الأعضاء المتغيبين مسؤولية إغلاق عمل ورش واليات البلدية وشل العمل البلدي في طرابلس".