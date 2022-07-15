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لبنان

جلسة طارئة لبلدية طرابلس.. ماذا على جدول الأعمال؟

Lebanon 24
15-07-2022 | 04:50
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دعا رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق أعضاء المجلس البلدي الى "جلسة طارئة، اليوم الساعة الخامسة عصرا في مركز رشيد كرامي الثقافي البلدي نوفل، وذلك بناء للمادتين 33/32 من قانون البلديات رقم 118لعام 1977"،
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وحدد يمق موضوع الجلسة ببند وحيد هو حجز احتياطي محروقات من 1 تموز 2022 الى 30 أيلول 2022، لزوم إستمرار عمل المرفق العام"، وشدد يمق في المذكرة التي حملت الرقم 2/387 على" ضرورة ان يتحمل الأعضاء المتغيبين مسؤولية إغلاق عمل ورش واليات البلدية وشل العمل البلدي في طرابلس".
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