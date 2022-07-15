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لبنان

حقائق كثيرة.. ماذا يجري داخل السجون في لبنان؟

Lebanon 24
15-07-2022 | 04:40
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قال رئيس شعبة العلاقات العامّة في قوى الأمن الداخلي العقيد جوزيف مسلّم إنّ "السجون في لبنان تعاني من الاكتظاظ"، مشيراً إلى أنه "السجناء ما زالوا يحصلون على وجبات طعمٍ تتضمن لحوماً"، لكنه أضاف: "عدد الوفيات في السّجون نتيجة كورونا هو 1 على 1200 وهذا الرقم هو بفضل الخطة التي وضعناها، وأولويتنا هي حماية السجون".
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وفي حديثٍ عبر إذاعة "صوت لبنان 100.5"، أوضح مسلّم أن السجون تتبع إلى وزارة العدل أو إلى النيابات العامة، وفي ظلّ كورونا تتم التحقيقات عن بُعد وعبر تطبيقات "أونلاين"، وأضاف: "نحن مسؤولون عن حماية السجناء، وفي العام 2012 تم وضع مخطط توجيهي لبناء سجون لكنّ الآن كل شيء توقف ونعمل وفق الإمكانيات الموجودة". 
مع هذا، فقد كشف مسلّم أنّ "هناك نقصاً بالأدوية في السجون"، مشيراً إلى أن "المحاولات قائمة ومستمرة لتأمين البديل لها"،  وقال: "أي حالة وفاة يتم فتح تحقيق فيها ويتم إجراء تشريح للجثة".
وختم: "الاكتظاظ هو المخالف لحقوق الانسان وهناك جهد كبير على صعيد الجمعيات ، وضعنا خططاً لتصنيف السّجون، ولن نتخلى عن السجناء وأهلنا".


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