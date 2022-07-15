طابورٌ من نوع جديد في لبنان.. أفراده يحملون آلاف الدولارات!

تشهدُ العديد من متاجر الذهب بمختلف المناطق اللبنانية، طوابير للمواطنين بهدف شراء "أونصات"، بحسب ما أفاد ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويأتي هذا المشهد في ظلّ التراجع الملحوظ والكبير لسعر الذهب عالمياً، إذ بلغ حالياً 1704.71 دولاراً.

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وتراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم الجمعة، لتستمرّ في مسارها للتراجع الأسبوعي الخامس على التوالي.

وأثّر الارتفاع المستمر في الدولار والمخاوف من ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية في الطلب على المعدن الأصفر.

وقال كبير المحللين في أواندا، جيفري هالي: "تراجع الذهب في مواجهة قوة الدولار الأميركي هذا الأسبوع، ولكن يبدو أنه يحاول تكوين قاعدة مؤقتة قبل 1700 دولار للأوقية".



وأضاف: "مع ذلك، فإن الذهب لا يظهر أي إشارات ذات مغزى زخم صعودي لانتعاش محدود في منطقة 1750 دولاراً".



