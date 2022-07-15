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لبنان

بعد مسيرة طويلة.. الموت يُغيّب أحد مؤسسي "بنك عوده"

Lebanon 24
15-07-2022 | 05:37
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غيّب الموت، اليوم الجمعة، أحد مؤسسي "بنك عوده" والرّئيس السابق لجمعية المصارف، الوزير السابق ريمون عوده.
 
ونعاه رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان والأمين العام. وقالوا في بيان:
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"رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان والأمين العام،
ينعون إليكم بمزيد من الحزن والأسى فقيد الأسرة المصرفية والقطاع المصرفي اللبناني المرحوم
معالي الدكتور ريمون وديع عوده
الرئيس السابق للجمعية (1993-1994)
تغمّده الله بواسع رحمته".
 
 
نبذة عن حياة عوده
 
1- وُلد عوده يوم 6 تشرين الأول عام 1932.
 
2- عمِل الراحل مع والده وديع وأخويه جورج وجان على تأسيس بنك عوده الذي أصبح عام 1964 أوّل مصرف تجاري في لبنان.
 
3- انتخب عوده رئيساً لـ "جمعية المصارف في لبنان" عام 1993. وتلقى العديد من الجوائز، من بينها، جائزة "يوروموني" لمساهمته المتميزة في تطوير الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط، كما حصل على شهادة الدكتوراه الفخرية من "الجامعة اللبنانية الأميركية".
 
4- تولى منصب وزير شؤون المهجرين في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة عام 2008. 
 
5- حصل عوده على عدة أوسمة مثل: وسام الأرز الوطني، ووسام الاستحقاق المدني ووسام فرسان مالطة، كما حصل على جائزة أفضل مصرفي لعام 2014 من جمعيّة المصرفيّين العرب في لندن.

لبنان

تعازي ووفيات

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