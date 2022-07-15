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لبنان

بالصورة.. إليكم هويّة الطالبة الأولى على صعيد لبنان في امتحانات "البروفيه"

Lebanon 24
15-07-2022 | 05:47
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احتلّت التلميذة أميرة حسين زريق المرتبة الأولى على صعيد لبنان في الإمتحانات الرسميّة للشهادة المتوسطة بمعدل 19.44/20. (175/180).
 
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يُشار إلى أن زريق هي من بلدة عدشيت - جنوب لبنان.
 
 
 
 
 
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