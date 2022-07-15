بالصورة.. إليكم هويّة الطالبة الأولى على صعيد لبنان في امتحانات "البروفيه"

احتلّت التلميذة أميرة حسين زريق المرتبة الأولى على صعيد لبنان في الإمتحانات الرسميّة للشهادة المتوسطة بمعدل 19.44/20. (175/180).

يُشار إلى أن زريق هي من بلدة عدشيت - جنوب لبنان.