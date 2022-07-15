هذه هي الأقساط الجديدة في مدرسة عريقة 

تبّلغ ذوو أحدى المدارس العريقة في منطقة بعبدا قرارًا قضى برفع الأقساط المدرسية إلى ما بين 14مليون و800 ألف ليرة و 17 مليون و500 ألف ليرة عن العام الدراسي المقبل، فضلًا عن مبلغ إضافي بـ"الفريش الدولار" يتراوح بين 575 و675 دولارًا.

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وتعدّد إدارة المدرسة المذكورة التابعة لأبرشية كاثوليكية في بيروت الأسباب التي دفعتها إلى رفع الأقساط بعدما تحمّلت على مدى سنتين الخسائر المتتالية، بحيث لم يعد في مقدورها الإستمرار على هذا النحو الإنحداري.

أمام هذا الواقع المأزوم تتساءل مراجع تربوية عن مدى جدّية المساعي التي تقوم بها الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية حيال ما سبق أن وعدت به الأهالي لجهة تأمين مساعدات خارجية ومن عدد من الدول المانحة لمساعدة المدارس الخاصة في نضالها التعليمي، مع الأخذ في الإعتبار أن معظم الأهالي، الذين كانوا يُعتبرون من فئة الطبقة الوسطى في المجتمع قد أصبحوا يلامسون خطّ الفقر، غير قادرين على دفع ما تفرضه إدارة هذه المدرسة وغيرها من المدارس، خاصة بالنسبة إلى "الفريش دولار".