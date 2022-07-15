يزبك: جان العلّية نموذج يُحتذى به

غرّد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب غياث يزبك عبر "تويتر" قائلاً: "جان العلّية، عِلية موظفي الدولة وحامي مالها وما لها. مَن مِثلك مَثَل ونموذج يُحتذى، يُمثَل أمامه ولا يَمثل. نشدّ على يدك واعلم أنّك فيما تتعرض له، لا تُحاكَم باسم الشعب لأنّ الشعب ليس جاحداً ولا يحاكِم رجالاته الأخيار، وقد نَدروا...".

Advertisement