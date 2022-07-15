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لبنان

بعد المدارس... "الدولار" يدخل الى الحضانات

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
15-07-2022 | 07:00
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عمدت مجموعة من الحضانات في لبنان لا سيما في بيروت وجبل لبنان، الى توجيه رسائل هاتفية الى الأهالي، تشرح فيها الوضع الصعب والخطير على الصعيد المادي الذي تمر به الحضانات وعن رغبتها في استمرار تقديم خدماتها والمحافظة على موظفيها.
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كما تم ابلاغ الأهالي، انه ابتداء من الشهر المقبل سيتم تحصيل جزء من القسط الشهري بالدولار الأميركي، على ان يتم تحديد قيمة المبلغ في أواخر الشهر الحالي.

ووفقا للمعلومات، فان المبلغ المطلوب بالدولار الأميركي سيساوي 25% الى 30 % من قيمة القسط الأساسي.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

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