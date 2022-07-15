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لبنان

بعدما سجلت أرقاما قياسية.. تراجع ملحوظ في أسعار هذه المواد

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
15-07-2022 | 06:30
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لاحظ العديد من اللبنانيين تراجعاً ملحوظاً في أسعار الخضار والفاكهة في المحال التجارية، بعدما كانت قد سجلت في الاشهر الماضية ارتفاعاً جنونياً.
فعلى سبيل المثال لا الحصر، بات سعر كيلو اللوبية 13 الف ليرة، بعدما لامس حدود الـ130 الف ليرة، في حين ان سعر كيلو الكوسا بات 20 الف ليرة، بعدما كان قد تخطى الـ50 الف. أما اسعار الخيار والبندورة فشهدت تراجعاً كبيراً حيث لم يعد يتخطى سعر الكيلو الـ16 الف ليرة.
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وكما الخضار، كذلك الفاكهة، لا سيما الموسمية منها، والتي باتت موجودة في الاسواق بكثرة وبأسعار مقبولة الى حدّ ما، مقارنة مع الغلاء الكبير الذي يضرب لبنان.

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