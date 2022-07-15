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لبنان

منطقة تنير شوارعها بالطاقة الشمسية

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
15-07-2022 | 06:23
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في مبادرة خاصة من شأنها تعويض النقص في ساعات التغذية الكهربائية، وبسبب عدم تغطية المولّدات للمساحات العامة في الباحات والشوارع عموماً، أنيرت منطقة الخندق الغميق، حيث تم ربط المنطقة بمصابيح إنارة تعمل بالطاقة الشمسية في كل الأحياء. 
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وتأتي هذه المبادرة الاهلية بمساعدة من مسؤول الخدمات في حركة امل في بيروت حسني قبيسي عبر تأمين نحو سبعين مصباح وتوزيعها بين الأحياء الداخلية الغارقة بالظلام الدامس.
وتحمل الخطوة بُعداً رئيسياً موازياً لفكرة الإنارة، وهو البعد الأمني، ما يقلّص من  المخاطر الأمنية جراء أي سلوكيات سلبية من احتمال التعرّض لأي من الأهالي بداعي السرقة وغيرها.
 
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