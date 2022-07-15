منطقة تنير شوارعها بالطاقة الشمسية

في مبادرة خاصة من شأنها تعويض النقص في ساعات التغذية الكهربائية، وبسبب عدم تغطية المولّدات للمساحات العامة في الباحات والشوارع عموماً، أنيرت منطقة الخندق الغميق، حيث تم ربط المنطقة بمصابيح إنارة تعمل بالطاقة الشمسية في كل الأحياء.

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