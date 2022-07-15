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لبنان

عون سيترأس الاحتفال لمناسبة عيد الجيش

Lebanon 24
15-07-2022 | 06:59
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يترأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في الأول من آب المقبل، الاحتفال الذي يقام لمناسبة عيد الجيش. 

ومن المقرر أن يلقي الرئيس عون كلمة في المناسبة، ثم يسلم السيوف الى الضباط المتخرجين. 
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وقد تسلم عون اليوم من وفد من قيادة الجيش دعوة قائد الجيش العماد جوزف عون الى الاحتفال، واطلعوه على التحضيرات الجارية.
 
يُذكر أن الاحتفال غاب خلال السنتين الماضيتين بسبب كورونا. 
 
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