Advertisement

لبنان

حريقٌ كبير يندلع في طرابلس.. والمساعي مستمرّة لإخماده

Lebanon 24
15-07-2022 | 07:21
A-
A+
Doc-P-971514-637934919690042423.jpg
Doc-P-971514-637934919690042423.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفاد مندوبة "لبنان24" في الشمال بأن حريقاً كبيراً اندلع في منطقة سقي التبانة - طرابلس، وقد امتدّ باتجاه منطقة الملولة.
 
وعلى الفور، هرعت سيارات الدفاع المدني إلى المكان، والعملُ جار على إخماد النيران والسيطرة عليها.
Advertisement
 
 
مواضيع ذات صلة
حريق في طرابلس.. اليكم ما جرى
lebanon 24
15/07/2022 19:36:22 Lebanon 24 Lebanon 24
في طرابلس... اندلاع حريق داخل سيارة
lebanon 24
15/07/2022 19:36:22 Lebanon 24 Lebanon 24
حريق نفايات وأعشاب يابسة في طرابلس (فيديو)
lebanon 24
15/07/2022 19:36:22 Lebanon 24 Lebanon 24
حريقٌ كبير في طرابلس.. وفرق الإطفاء تُسيطر عليه (صور)
lebanon 24
15/07/2022 19:36:22 Lebanon 24 Lebanon 24

حريق

طرابلس

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:39 | 2022-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:50 | 2022-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:47 | 2022-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:11 | 2022-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:29 | 2022-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:00 | 2022-07-15
03:30 | 2022-07-15
06:30 | 2022-07-15
02:45 | 2022-07-15
12:32 | 2022-07-15
12:16 | 2022-07-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website