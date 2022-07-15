حريقٌ كبير يندلع في طرابلس.. والمساعي مستمرّة لإخماده

أفاد مندوبة "لبنان24" في الشمال بأن حريقاً كبيراً اندلع في منطقة سقي التبانة - طرابلس، وقد امتدّ باتجاه منطقة الملولة.

وعلى الفور، هرعت سيارات الدفاع المدني إلى المكان، والعملُ جار على إخماد النيران والسيطرة عليها.