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لبنان
حريقٌ كبير يندلع في طرابلس.. والمساعي مستمرّة لإخماده
Lebanon 24
15-07-2022
|
07:21
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أفاد مندوبة "لبنان24" في الشمال بأن حريقاً كبيراً اندلع في منطقة سقي التبانة - طرابلس، وقد امتدّ باتجاه منطقة الملولة.
وعلى الفور، هرعت سيارات الدفاع المدني إلى المكان، والعملُ جار على إخماد النيران والسيطرة عليها.
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