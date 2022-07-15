مطلوب للقضاء بجرم احتيال وشِك من دون رصيد... أُوقف في ضبية!

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:في إطار ملاحقة المطلوبين للقضاء وتوقيفهم، بتاريخ 14-07-2022 وبعد رصدٍ ومراقبة، أوقفت مفرزة جونية القضائية في وحدة الشرطة القضائية في محلّة ضبية، المدعو:أ. م. (من مواليد عام 1979، لبناني)بحقّه /4/ مذكّرات توقيف و/4/ خلاصات أحكام بجرائم احتيال وشِك من دون رصيد.التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.