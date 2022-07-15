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لبنان

حفاظا على ربطة الخبز... قرار جديد لوزير الإقتصاد بحقّ الأفران الكبيرة وهذه تفاصيله

Lebanon 24
15-07-2022 | 08:26
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خفّض وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام حصص الأفران الكبيرة من الطحين المعدّ لإنتاج الخبز العربي منعاً لاستعمال الطحين المخصص لإنتاج الخبز العربي في صناعة المعجنات الأخرى المتنوعة والموجودة أكثر لدى الأفران ذات الحصص الكبيرة، وتشجيعاً للأفران الصغيرة المتوزعة في القرى والمناطق البعيدة على زيادة انتاجها وحمايتها من المنافسة والمضاربة.
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وأكّد سلام أن هذا الاجراء هو جزء من ورشة اصلاح ترمي الى إعادة تقييم جداول التوزيع ومراقبة الكميات التي توزع في السوق حفاظاً على خبز المواطن ولوضع حدّ لتجّار الازمات، على ان تنشر كل هذه الجداول أمام الرأي العام التزاما بالشفافية.
وجاء في القرار:
 
 
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لبنان

إقتصاد

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