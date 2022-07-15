Advertisement

لبنان

بلدات من دون كهرباء...

Lebanon 24
15-07-2022 | 08:25
A-
A+
Doc-P-971531-637934961660829231.jpg
Doc-P-971531-637934961660829231.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تُعاني بلدات عديدة في محافظة عكّار من انقطاع كامل للكهرباء، وذلك لليوم الخامس على التوالي.

وكانت الكهرباء قد انقطعت تماما عن المحافظة قبل عيد الاضحى المبارك، إلا أن التغذية عادت لمدة ساعة الى ساعتين يومياً قبل العيد بيوم واحد. ومع انتهاء العيد، عادت العتمة الشاملة لتخيم على القرى والبلدات.
Advertisement
 
كذلك، تعاني منطقة بصرما، في الكورة، من إنقطاع الكهرباء منذ حوالي شهر ونصف، بسبب سرقة الكابلات التي تغذي المنطقة. وطالب عدد من الأهالي شركة "كهرباء لبنان" الاسراع في تصليح العطل. 

وبحسب الاهالي، فقد تمّ التواصل مع الشركه، وكان الرد انه لا يوجد ميزانية من أجل إصلاح العطل، وان الحلّ هو بمساهمة الاهالي في أعمال التصليح.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:39 | 2022-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:50 | 2022-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:47 | 2022-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:11 | 2022-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:29 | 2022-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:00 | 2022-07-15
03:30 | 2022-07-15
06:30 | 2022-07-15
02:45 | 2022-07-15
12:32 | 2022-07-15
12:16 | 2022-07-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website