بلدات من دون كهرباء...

تُعاني بلدات عديدة في محافظة عكّار من انقطاع كامل للكهرباء، وذلك لليوم الخامس على التوالي.



وكانت الكهرباء قد انقطعت تماما عن المحافظة قبل عيد الاضحى المبارك، إلا أن التغذية عادت لمدة ساعة الى ساعتين يومياً قبل العيد بيوم واحد. ومع انتهاء العيد، عادت العتمة الشاملة لتخيم على القرى والبلدات.

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كذلك، تعاني منطقة بصرما، في الكورة، من إنقطاع الكهرباء منذ حوالي شهر ونصف، بسبب سرقة الكابلات التي تغذي المنطقة. وطالب عدد من الأهالي شركة "كهرباء لبنان" الاسراع في تصليح العطل.



وبحسب الاهالي، فقد تمّ التواصل مع الشركه، وكان الرد انه لا يوجد ميزانية من أجل إصلاح العطل، وان الحلّ هو بمساهمة الاهالي في أعمال التصليح.