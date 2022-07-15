عمليّة أمنيّة في سهل دورس... ماذا يجري هناك؟

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ قوة من فصيلة درك بعلبك، تُنفّذ عمليّة أمنيّة لإزالة التعديّات على شبكة الصرف الصحي، في سهل بلدة دورس، والتي يستخدمها مزارعون في ريّ المزروعات.

Advertisement