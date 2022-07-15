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لبنان

عمليّة أمنيّة في سهل دورس... ماذا يجري هناك؟

Lebanon 24
15-07-2022 | 08:41
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ قوة من فصيلة درك بعلبك، تُنفّذ عمليّة أمنيّة لإزالة التعديّات على شبكة الصرف الصحي، في سهل بلدة دورس، والتي يستخدمها مزارعون في ريّ المزروعات.
 
 
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