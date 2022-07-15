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لبنان

مأساة في الضنية... غرق طفلين في بحيرة عيون السمك!

Lebanon 24
15-07-2022 | 08:53
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تمّ انتشال جثة الطفل مصطفى صبرا، من سكان منطقة الميناء، من بحيرة عيون السمك في الضنية، بعدما قضى غرقاً.
 
وأفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ البحث لا يزال جارياً عن طفل آخر غرق أيضاً.
 
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غرق

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