مأساة في الضنية... غرق طفلين في بحيرة عيون السمك!

تمّ انتشال جثة الطفل مصطفى صبرا، من سكان منطقة الميناء، من بحيرة عيون السمك في الضنية، بعدما قضى غرقاً.

وأفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ البحث لا يزال جارياً عن طفل آخر غرق أيضاً.