أدويّة مُهرّبة ومُزوّرة تُباع في "الدكاكين"... وهذا مصدرها

صدر عن المكتب الاعلامي لنقيب صيادلة لبنان الدكتور جو سلّوم البيان التالي:



في ظل الازمات المتتالية التي تعصف بالقطاع الصحي في لبنان لاسيما الدوائي، يحذّر نقيب صيادلة لبنان الدكتور جو سلّوم من الاجتياح الكبير للادوية المهرّبة في الأسواق اللبنانيّة لاسيّما التركيّة منها، والتي تدخل الى لبنان من دون حسيب أو رقيب، وأصبحت تباع بشكل علني في "الدكاكين" وعبر مواقع التواصل الالكترونيّة.

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ويلفت سلّوم الى أن القسم الاكبر من هذه الأدوية مزوّر، والقسم الاخر أضحى سمّاً قاتلا بسبب عدم حفظه بالطرق الصحيحة والمعايير الصحية المفروضة.

لذلك يدعو نقيب الصيادلة كل المعنيين لاسيما الأجهزة الأمنيّة والقضائية الى ايقاف هذه المهزلة واعتماد استراتجيّة النقابة بتأمين الدواء الجيّد للمرضى.

كما يطالب بتوفير كل الدعم المادي لوزارة الصحّة بهدف تأمين الأدوية خصوصا الأدوية السرطانيّة التي لا تحتمل تأجيل.