لا مياه في سجن روميّة!

أرسل عدد من السجناء في سجن رومية تسجيلا صوتيا لاهاليهم، كشفوا من خلاله أنّهم من دون خبز ومياه للشرب منذ البارحة.





وقالوا إنّ لا مياه للشرب في السجن بسبب عطل في الصهريج.