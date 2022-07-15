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لبنان

لا مياه في سجن روميّة!

Lebanon 24
15-07-2022 | 09:37
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أرسل عدد من السجناء في سجن رومية تسجيلا صوتيا لاهاليهم، كشفوا من خلاله أنّهم من دون خبز ومياه للشرب منذ البارحة.

 
وقالوا إنّ لا مياه للشرب في السجن بسبب عطل في الصهريج.
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سجن

رومية

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