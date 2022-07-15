وفد لجنة التنسيق اللبنانية - الاميركية بدأ جولته في لبنان.. وهذه ابرز المحطات

بدأ اليوم وفد اللجنة التوجيهية في لجنة التَّنسيق اللّبنانيّة – الأميركيّة (LACC) زيارته المقررة الى بيروت والتي تستمر حتى الثاني والعشرين من الجاري في مهمة استطلاعية تهدف الى الإطلاع على الأوضاع السائدة في لبنان من مختلف جوانبها وسبل مواجهة الصعوبات التي يعانيها اللبنانيون.

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وضمّ الوفد كلا من مي ريحاني مديرة مكتب واشنطن في الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم فارس وهبة رئيس تجمع "لبنان الجديد"، الديبلوماسي الأميركي السابق وليد معلوف رئيس "مؤسسة شراكة النهضة اللبنانية – الأميركية".

وفي يومه الاول إلتقى الوفد كلا من المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونيتسكا قبل ان يزور عند العاشرة والنصف لقاء سيدة الجبل والمجلس الوطني لمواجهة الاحتلال الايراني برئاسة النائب السابق الدكتور فارس سعيد وانتقل عند الساعة الثانية بعد الظهر للقاء حركة "The Convention" برئاسة العميد خليل حلو في جعيتا.

وفي لقائه مع فرونتيسكا لفت الوفد الى مهمته في بيروت وتوجه اليها شاكرا الدور الكبير الذي تقوم به الأمم المتحدة في الكثير من المجالات الانسانية والاجتماعية عدا عن الخدماتية وتلك المتصلة بدعم المؤسسات الدستورية والمجتمع المدني. وتركزت المناقشات مع فرونتيسكا على ثلاثة ملفات اساسية وهي: اولاها الاصرار على استمرار دعم المجتمع الدولي للجيش اللبناني والقوى والمؤسسات الامنية والعسكرية لضمان حماية سيادة لبنان بالتعاون مع قوات "اليونيفيل" وتوفير الاجواء التي تسمح بعبور البلاد الاستحقاقات الدستورية المرتقب إجرائها في موعدها، لحماية هوية لبنان الحضاريّة. وثانيها التأكيد على اهمية القيام بما يؤدي الى العودة الآمنة والطوعية للنازحين السوريين توجيه الشكر على المساعدات التي شملت المجتمعات المضيفة لهم لمواجهة اسوأ الظروف التي يعيشونها . وثالثها اهمية تفعيل عمل "المجموعة الدولية الخاصة بلبنان" لما قدمته من خدمات.

مع سيدة الجبل

وفي اللقاء مع سيدة الجبل المجلس الوطني لمواجهة الاحتلال الايراني برئاسة النائب السابق الدكتور فارس سعيد في حضور أعضاء لقاء سيدة الجبل تركزت المناقشات على قراءة المخاطر التي تهدد كيان لبنان ومستقبلهم واهمية القيام بما يضمن حماية سيادة لبنان ووحدة أراضيه ومؤسساته وضمان الدفاع عن فكرة لبنان التنوع وحماية الحريات العامة والتعددية.

مع Convention

وفي اللقاء مع العميد حلو قدم الوفد جردة بالجهود التي تقوم بها اللجنة في الولايات المتحدة الأميركية ونتائج اللقاءات التي عقدها مع كبار المسؤولين المعنيين بقضايا الشرق الاوسط ولبنان وتوقف عند ما انتهى إليه المؤتمر الذي نظمته اللجنة في واشنطن نهاية نيسان الماضي وما صدر من توصيات وقرارات تعنى بالمستويات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والفكرية وصناعة السياسات الدفاعية وما يتعلق بالدستور والسيادة.