Advertisement

لبنان

إطلاق نار بين شبان من وادي خالد وآخرين من الكواشرة... إليكم ما حصل على طريق منجز القديمة

Lebanon 24
15-07-2022 | 10:20
A-
A+
Doc-P-971549-637935026283469222.jpg
Doc-P-971549-637935026283469222.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع إشكال فردي بين شبان من وادي خالد، وآخرين من بلدة الكواشرة، على طريق منجز القديمة، جرى خلاله إطلاق نار وتحطيم إحدى السيارات.
 
Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
إشكال في طرابلس وحالة توتر تسود المنطقة
lebanon 24
15/07/2022 19:37:28 Lebanon 24 Lebanon 24
إشتباكات عنيفة عند الحدود الشمالية المُحاذية لوادي خالد
lebanon 24
15/07/2022 19:37:28 Lebanon 24 Lebanon 24
في البداوي...إشكال أمام أحد الأفران وسقوط إصابة
lebanon 24
15/07/2022 19:37:28 Lebanon 24 Lebanon 24
إشكال امام أحد الأفران في حلبا... إليكم ما حصل (صور)
lebanon 24
15/07/2022 19:37:28 Lebanon 24 Lebanon 24

إشكال

وادي خالد

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:39 | 2022-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:50 | 2022-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:47 | 2022-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:11 | 2022-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:29 | 2022-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:00 | 2022-07-15
03:30 | 2022-07-15
06:30 | 2022-07-15
02:45 | 2022-07-15
12:32 | 2022-07-15
12:16 | 2022-07-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website