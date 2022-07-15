إطلاق نار بين شبان من وادي خالد وآخرين من الكواشرة... إليكم ما حصل على طريق منجز القديمة

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع إشكال فردي بين شبان من وادي خالد، وآخرين من بلدة الكواشرة، على طريق منجز القديمة، جرى خلاله إطلاق نار وتحطيم إحدى السيارات.

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