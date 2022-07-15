مباراة نارية.. لبنان يفوز على نيوزيلندا في فعاليات كأس آسيا لكرة السلة

فاز المنتخب اللبناني لكرة السلة على نظيره النيوزيلاندي بنتيجة 87 - 72، وذلك في مبارة ضمن منافسات المجموعة الرابعة خلال فعاليات كأس آسيا لكرة السلة التي تستضيفها اندونيسيا.

وأقيم اللقاء على أرض ملعب صالة ايستورا غيلورا بونغ كارنو، وقد شهدت المواجهة انتفاضة قويّة لرجال الأرز بقيادة وائل عرقجي لاسيما في الربع الثاني حيث تقدّم لبنان بفارق 3 نقاط وبنتيجة 39 - 36.

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أما في الربع الثالث، فقد أكمل لبنان التألق واحتوى محاولات الغريم النيوزيلاندي ليبقي الفارق لمصلحته 5 نقاط. أما في الربع الأخير، فقد تألق نجوم لبنان ليصبح الفارق 10 نقاط في منتصف الربع.