بعد فوزه على نيوزيلندا.. هكذا هنّأ عون منتخب لبنان لكرة السّلة

هنّا رئيس الجمهورية ميشال عون أبطال مُنتخب لبنان لكرة السلّة بتأهله إلى الدّور الربع النهائي من بطولة آسيا، وذلك عقب فوزه على نظيره النيوزيلندي، اليوم، بنتيجة 87 - 72.

وفي تغريدة عبر حساب رئيس الجمهورية، قال عون: "هذا الإنجاز يشكل دفعاً قوياً لشباب لبنان للمثابرة في الايمان بقدراتهم وتحقيق طموحاتهم".

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وكان لبنان واجه منتخب نيوزيلندا في مباراة ضمن منافسات المجموعة الرابعة خلال فعاليات كأس آسيا لكرة السلة التي تستضيفها اندونيسيا.

وأقيم اللقاء على أرض ملعب صالة ايستورا غيلورا بونغ كارنو، وقد شهدت المواجهة انتفاضة قويّة لرجال الأرز بقيادة وائل عرقجي لاسيما في الربع الثاني حيث تقدّم لبنان بفارق 3 نقاط وبنتيجة 39 - 36.



أما في الربع الثالث، فقد أكمل لبنان التألق واحتوى محاولات الغريم النيوزيلاندي ليبقي الفارق لمصلحته 5 نقاط. أما في الربع الأخير، فقد تألق نجوم لبنان ليصبح الفارق 10 نقاط في منتصف الربع.



وفي الدقائق الأخيرة، نجح لبنان بتحقيق فوزه الاول تاريخياً امام نيوزيلاندا بنتيجة 87 - 72.