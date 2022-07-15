في طرابلس.. إطلاق نار يُطال مواطناً والجيش يتدخّل

أصيب المواطن "ف.س." برصاصة عقب إطلاق النّار عليه في منطقة التبّانة - طرابلس.



ووفقاً لمندوبة "لبنان24"، فقد جرى نقل المصاب إلى المستشفى للعلاج، وعمل الجيش على تطويق مكان إطلاق النار وقد بوشرت التحقيقات بشأن الحادث.