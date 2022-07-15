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لبنان

مدرسة رسمية تحتفل بنجاح وتفوّق كلّ طلابها.. من هي؟

Lebanon 24
15-07-2022 | 12:32
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نشرت بلدية سبعل في قضاء زغرتا عبر صفحتها الخاصة على "فيسبوك" منشوراً أعلنت فيه عن نجاح جميع طلابها في إمتحانات الشهادة الرسمية "البروفيه".
وجاء في منشور المدرسة: "مرّة جديدة تؤكد مدرسة راشيل ادة الرسمية أنها عنوان للنجاح والتميّز والتفوق، اذ انها حصدت نسبة نجاح 100% في الشهادة المتوسطة الرسمية وذلك عبر نجاح تلاميذ الصف التاسع أساسي الـ20 دون رسوب اي أحد منهم".
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وأضاف المنشور: "من ضمن الـ20، استطاع 13 تلميذاً، أي أكثر من نصف العدد،  أن يحصدوا درجات تفوق: 6 تلاميذ نالوا  درجة "جيد جداً" و 8 تلاميذ نالوا درجة "جيد".
وختمت المدرسة: "وللمناسبة، نتوجه بأحر التهاني للتلاميذ واهاليهم، متمنين ان تتحقق مختلف أحلامهم وطموحاتهم وان يحملوا معهم دائماً المبادىء التي تربوا عليها في مدرسة راشيل ادة". كما نتوجه بالشكر الى ادارة المدرسة والهيئة التعليمية والتربوية فيها على المجهود الكبير الذي قدموه في ظل هذه الظروف الصعبة. والشكر أيضا لجمعية ملح الأرض التي أمام كل نجاح تربح رهانها من جديد وتؤكد ضرورة الاستثمار في العلم والثقافة والمعرفة".
 
 
 

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