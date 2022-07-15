الخارجية الأميركية: ملتزمون بتسهيل المفاوضات بين لبنان وإسرائيل

أوضحت وزارة الخارجية الأميركية، أنها "لا تزال ملتزمة بتسهيل المفاوضات بين لبنان وإسرائيل بغية التوصل إلى قرار بشأن ترسيم الحدود البحرية".



وأضافت: "لا يمكن تحقيق التقدم نحو حل إلا من خلال المفاوضات بين الأطراف”، مرحبة “بالروح التشاورية للأطراف للتوصل إلى قرار نهائي يؤدي لمزيد من الاستقرار للبنان وإسرائيل".

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