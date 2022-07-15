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لبنان

سعر صرف الدولار في السوق الموازية... كيف أقفل؟

Lebanon 24
15-07-2022 | 14:00
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية، مساء اليوم الجمعة، ما بين 29425 و29475 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن تراوح صباحًا ما بين 29400 و29500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
 
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