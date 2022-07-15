سعر صرف الدولار في السوق الموازية... كيف أقفل؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية، مساء اليوم الجمعة، ما بين 29425 و29475 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن تراوح صباحًا ما بين 29400 و29500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.