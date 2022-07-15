في غاليري سمعان – الشياح... عصابة تسرق الدراجات النارية وتروج المخدرات

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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة غاليري سمعان – الشياح المواطنين (م.ق) و(ج.ج) و(ع.ج)، والسوري (ع.د)، لتشكيلهم عصابة تقوم بسرقة دراجات نارية وتنقلها داخل فان للركاب. وقد اعترف الموقوفون بسرقة حوالى 100 دراجة نارية، وترويج المخدرات وتعاطيها ونقلها من البقاع إلى بيروت، والتجول من دون أوراق ثبوتية.ضبط بحوزتهم كمية من المخدرات ومبلغ كبير من المال ودراجة نارية مسروقة.سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.