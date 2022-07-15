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لبنان

سعر كرتونة البَيض في لبنان يكسرُ رقماً قياسياً.. إليكم الرقم الجديد

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
15-07-2022 | 13:22
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عمدت متاجر عديدة مؤخراً إلى رفعِ أسعار مُنتجات الدواجن بكافة أنوعها لاسيما البيض.
وحالياً، فقد تبيّن أن سعر كرتونة البيض بلغ 150 ألف ليرة في بعض المتاجر، إلا أنه في متاجر أخرى بلغ سعر الكرتونة 115 ألف ليرة، وذلك في تفاوتٍ واضح وغير مُبرّر.
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وفي السياق، قال عامل في أحد متاجر بيع المواد الغذائية لـ"لبنان24": "كل يومٍ تتغير الأسعار، والأمر هذا يُرهقنا كثيراً. أسعار الدواجن ارتفعت، وبتنا غير قادرين على شراء أنواع كثيرة بسببِ غلائها".
وأضاف: "المواطن يعاني يومياً، لكن ما يتبين هو أن تسعيرة المواد الغذائية لا تستند إلى سعر الدولار حالياً في السوق الموازية، بل وفق رقمٍ أعلى بكثير".
 
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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