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لبنان

محافظ بعلبك يصفُ أمراً سائداً في لبنان بـ"العمل الإرهابي".. هذا ما قاله

Lebanon 24
15-07-2022 | 14:16
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غرّد محافظ بعلبك – الهرمل بشير خضر، على حسابه عبر "تويتر" قائلاً: "إنّ اطلاق النار في أي مناسبة من أي نوع كانت هو عمل إرهابي بكل ما تعنيه الكلمة".
 
 
 
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بشير خضر

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