29
o
بيروت
32
o
طرابلس
27
o
صور
27
o
جبيل
24
o
صيدا
27
o
جونية
30
o
النبطية
o
زحلة
21
o
بعلبك
14
o
بشري
27
o
بيت الدين
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
محافظ بعلبك يصفُ أمراً سائداً في لبنان بـ"العمل الإرهابي".. هذا ما قاله
Lebanon 24
15-07-2022
|
14:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
غرّد محافظ بعلبك – الهرمل بشير خضر، على حسابه عبر "تويتر" قائلاً: "إنّ اطلاق النار في أي مناسبة من أي نوع كانت هو عمل إرهابي بكل ما تعنيه الكلمة".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لبنان ينتظر مجيء الوسيط الأميركي
Lebanon 24
لبنان ينتظر مجيء الوسيط الأميركي
16/07/2022 01:12:50
16/07/2022 01:12:50
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الدفاع الأميركية: لا يمكن تحقيق التقدمِ نحو حلٍ إلا من خلالِ المفاوضات بين لبنان وإسرائيل
Lebanon 24
وزارة الدفاع الأميركية: لا يمكن تحقيق التقدمِ نحو حلٍ إلا من خلالِ المفاوضات بين لبنان وإسرائيل
16/07/2022 01:12:50
16/07/2022 01:12:50
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الدفاع الاميركية: الولايات المتحدة ملتزمة بتسهيل المفاوضات بين لبنان واسرائيل
Lebanon 24
وزارة الدفاع الاميركية: الولايات المتحدة ملتزمة بتسهيل المفاوضات بين لبنان واسرائيل
16/07/2022 01:12:50
16/07/2022 01:12:50
Lebanon 24
Lebanon 24
رقم هائل.. كم صرف لبنان على الطاقة الشمسيّة حتى منتصف الـ2022؟
Lebanon 24
رقم هائل.. كم صرف لبنان على الطاقة الشمسيّة حتى منتصف الـ2022؟
16/07/2022 01:12:50
16/07/2022 01:12:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بشير خضر
لبنان
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ظهرت بفستان ساتان.. ابنة عاصي الحلاني الصُغرى بإطلالة ساحرة في فرنسا (صور)
Lebanon 24
ظهرت بفستان ساتان.. ابنة عاصي الحلاني الصُغرى بإطلالة ساحرة في فرنسا (صور)
04:39 | 2022-07-15
15/07/2022 04:39:17
Lebanon 24
Lebanon 24
مُجدداً ملكة جمال لبنان السابقة تُشعل المواقع بمايوه أسود مُثير.. وتظهر مع حبيبها على متن يخت! (صور)
Lebanon 24
مُجدداً ملكة جمال لبنان السابقة تُشعل المواقع بمايوه أسود مُثير.. وتظهر مع حبيبها على متن يخت! (صور)
00:50 | 2022-07-15
15/07/2022 12:50:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة.. إليكم هويّة الطالبة الأولى على صعيد لبنان في امتحانات "البروفيه"
Lebanon 24
بالصورة.. إليكم هويّة الطالبة الأولى على صعيد لبنان في امتحانات "البروفيه"
05:47 | 2022-07-15
15/07/2022 05:47:14
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث مأساوي داخل سوبر ماركت في بيروت.. ما حصل مروّع!
Lebanon 24
حادث مأساوي داخل سوبر ماركت في بيروت.. ما حصل مروّع!
13:48 | 2022-07-15
15/07/2022 01:48:40
Lebanon 24
Lebanon 24
انحنى على المسرح بطريقة "غريبة".. رقصة عاصي الحلاني حديث الجمهور (فيديو)
Lebanon 24
انحنى على المسرح بطريقة "غريبة".. رقصة عاصي الحلاني حديث الجمهور (فيديو)
00:11 | 2022-07-15
15/07/2022 12:11:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
17:49 | 2022-07-15
إصابة طفل في طرابلس جرّاء الرصاص الطائش
17:12 | 2022-07-15
ارتفاع الأصوات الغاضبة
17:06 | 2022-07-15
رغبة قوية
17:02 | 2022-07-15
لبنان ينتظر مجيء الوسيط الأميركي
16:57 | 2022-07-15
تصريحٌ لافت للشيخ نعيم قاسم.. ماذا قال عن الجيش ورئاسة الجمهورية؟
16:55 | 2022-07-15
وزارة الدفاع الأميركية: لا يمكن تحقيق التقدمِ نحو حلٍ إلا من خلالِ المفاوضات بين لبنان وإسرائيل
فيديو
تعرفوا إلى "CR-V" الجديدة من "هوندا"! (فيديو)
Lebanon 24
تعرفوا إلى "CR-V" الجديدة من "هوندا"! (فيديو)
11:00 | 2022-07-14
16/07/2022 01:12:50
Lebanon 24
Lebanon 24
من أجمل السيارات الشبابية لهذا العام... تعرفوا إلى "Citroen C4 X" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
من أجمل السيارات الشبابية لهذا العام... تعرفوا إلى "Citroen C4 X" الجديدة (فيديو)
14:00 | 2022-07-13
16/07/2022 01:12:50
Lebanon 24
Lebanon 24
باسم مغنية يتحدث عن زواجه 3 مرات... كيف علّق على عدم إنجابه للأطفال؟
Lebanon 24
باسم مغنية يتحدث عن زواجه 3 مرات... كيف علّق على عدم إنجابه للأطفال؟
08:00 | 2022-07-12
16/07/2022 01:12:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact