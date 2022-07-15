محافظ بعلبك يصفُ أمراً سائداً في لبنان بـ"العمل الإرهابي".. هذا ما قاله

غرّد محافظ بعلبك – الهرمل بشير خضر، على حسابه عبر "تويتر" قائلاً: "إنّ اطلاق النار في أي مناسبة من أي نوع كانت هو عمل إرهابي بكل ما تعنيه الكلمة".

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