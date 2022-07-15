زوجة فنان لبناني تتعرّض للسرقة بشكلٍ مخيف.. فيديو يرصد ما جرى بالتفاصيل

تعرّضت السيدة جوزيت نجيم، زوجة الفنان جو قديح، اليوم الجمعة، للسرقة أمام "بوظة بشير" في جلّ الديب.

وبحسب فيديو وثقته كاميرات المراقبة في المكان، فإنه أثناء مكوث نجيم في سيارتها، أقدم شابٌ وصل على متن دراجة نارية على فتح الباب الخاصة بمركبة نجيم، وتمكن من سرقة محفظتها.

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وأظهر الفيديو أن نجيم حاولت مقاومة السارق، لكنها لم تتمكن من منع السرقة التي نفذها الأخير بشكل كامل قبل فراره إلى جهة مجهولة مع شخصٍ كان برفقته.

المشهد هذا يوُضع برسم القوى الأمنية، خصوصاً أنه يكشف عن انعدام الأمان على الطرقات، ويشيرُ إلى أن ممتلكات المواطنين معرضة للخطر في أي لحظة.