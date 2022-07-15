ماذا تشتري لنا الـ1000 ليرة في لبنان اليوم؟ إليكم الجواب

كشفت مقاربة جديدة لبرنامج الأغذية العالمي في لبنان عمّا يُمكن أن تقدّمه ورقة الـ1000 ليرة للبنانيين في ظلّ الإنهيار الاقتصادي والمعيشي الذي تعيشه البلاد.

ووفقاً للمُقاربة، فإنّ الـ1000 ليرة تشتري للمواطن قطعة من منقوشة زعتر، بينما كان في أيلول 2019 يشتري بها منقوشة كاملة.

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أما ورقة الـ5000 ليرة، فتشتري حالياً 0.15 كيلوغراماً من السكر بعدما كانت تشتري في أيلول 2019 5 كيلوغرامات من المادة نفسها.

أما ورقة الـ10 آلاف ليرة فتشتري حالياً 400 غراماً من الأرز بعدما كانت تشتري في أيلول العام 2019 6 كيلوغرامات.