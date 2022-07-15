رقم هائل.. كم صرف لبنان على الطاقة الشمسيّة حتى منتصف الـ2022؟

عرضت قناة الـ"MTV" تقريراً تحت عنوان: " 800 مليون دولار كلفة الشمس في لبنان"، وجاء فيه:

منذ بداية أزمة الكهرباء في لبنان شهد قطاع الطاقة البديلة وتحديداً الطاقة الشمسية استثمارات بملايين الدولارات من قبل القطاع الخاص والأفراد حيث تتفاوت نسبة الاعتماد على الطاقة الشمسية بين مدينة وأخرى ويتصدر البقاع صدارة المحافظات الأكثر اعتماداً على الطاقة الشمسية بسبب كثرة المغتربيين.

Advertisement

وعام 2020، استورد لبنان حوالى 942375 محول كهرباء، بقيمة 22 ملياراً و319 مليون ليرة.

كذلك، تمّ استيراد مليون و 415 ألف بطارية بقيمة 32 ملياراً و 888 مليون ليرة لبنانية.

كذلك، استورد لبنان أكثر من 4 مليون لوحة للطاقة الشمسية بكلفة 4 مليارات و 598 مليون ليرة لبنانية.

عام 2021، استورد لبنان مليون 450 ألف محول كهربائي بقيمة 58 ملياراً و529 مليون ليرة لبنانية.

كذلك، استورد لبنان أكثر من 7 مليون بطارية بقيمة 146 ملياراً و 300 مليون ليرة.

أما في ما خص ألواح الطاقة الشمسية، فاستورد لبنان أكثر من 11 مليون لوحة بقيمة تجاوز 83 مليار ليرة لبنانية.

وحتى منتصف السنة الحالية 2022، استورد لبنان أكثر من مليون محول كهربائي بقيمة ناهزت 74 مليار ليرة لبنانية.

أما على صعيد البطاريات، فاستورد لبنان نحو أكثر من 5 مليون بطارية بقيمة ناهزت 148 مليار ليرة.

مع هذا، فقد تم استيراد نحو 4 مليون لوحاً للطاقة الشمسية بكلفة تجاوز 237 مليار ليرة.

وبذلك، فإن مجموع ما صُرف على الطاقة الشمسية حتى منتصف العام 2022 يناهز الـ807 مليار ليرة لبنانية أو 800 مليون دولار أميركي إذا ما أضيفت تكلفة اليد العاملة والمصارف الإضافية.



