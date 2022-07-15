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لبنان

خبرٌ جديد عن أسعار بطاقات التشريج.. هذا ما عليكم معرفته

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
15-07-2022 | 15:35
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رفع مصرف لبنان، اليوم الجمعة، سعر الدّولار الواحد على منصة "صيرفة"، فبلغ 25600 ليرة لبنانية بعدما كان 25400 ليرة لبنانية يوم أمس.
 
وإزاء هذا الأمر، فإنّ تسعيرة بطاقات التشريج ستزدادُ حُكماً بناءً لتغير سعر الدولار على "صيرفة"، إلا أن هذا الأمر لم يتحقّق اليوم باعتبار أنّ شركتي الاتصالات "ألفا" و "تاتش" ما زالتا تعتمدان على المواقع الالكترونية الخاصّة بها، تسعيرة دولار 25400 ليرة لبيع بطاقات التشريج.
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ومن المُفترض أن يتم تحدث تسعيرة الدولار على تلك المواقع خلال الساعات المقبلة، إلا أنه بإمكان المواطن الاستفادة من سعر الدولار غير المُحدّث للحصول على بطاقات "أونلاين" بتسعيرة أقل نسبياً وذلك قبل تغيّرها. 
فعلى سبيل المثال، فإنّ سعر بطاقة تشريج التي تتضمن رصيد 22.73 دولاراً يبلغ حالياً على موقع "ألفا" 641,096 ليرة لبنانية، في حين أنه سيصبح خلال الساعات القادمة بقيمة 646,144 ليرة لبنانية. 
 
أما على موقع "تاتش"، فإن سعر البطاقة نفسها فيبلغ حالياً 641,350 في حين أنه سيصبح خلال الساعات القادمة بقيمة 646,400 ليرة لبنانية.
 
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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