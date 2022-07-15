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لبنان
جريح نتيجة حادث صدمٍ في مرياطة
Lebanon 24
15-07-2022
|
16:50
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وقع حادث صدم في منطقة مرياطة على طريق عام الضنية، ما أدى إلى سقوط جريح، بحسب ما أفادت مندوبة
"لبنان24"
في الشمال.
وعلى الفور، عملت فرق الاسعاف في الجمعية الطبية الاسلامية على إسعاف المُصاب، ثم نقله الى المستشفى للعلاج.
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لبنان
حادث سير
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