وزارة الدفاع الأميركية: لا يمكن تحقيق التقدمِ نحو حلٍ إلا من خلالِ المفاوضات بين لبنان وإسرائيل

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اعلنت وزارة الدفاع الاميركية ان الولايات المتحدة ملتزمةٌ بتسهيل المفاوضات بين لبنان وإسرائيل للتوصل إلى قرارٍ بشأنِ ترسيم الحدود البحرية.وقالت في بيان: "لا يمكن تحقيقُ التقدمِ نحو حلٍ إلا من خلالِ المفاوضات بين الأطراف.ورحبت الوزارة بالروحِ التشاورية والصريحة للأطراف للتوصلِ إلى قرارٍ نهائي، والذي من شأنه أن يؤدي إلى مزيدٍ من الاستقرار والأمن والازدهارِ لكلٍ من لبنان وإسرائيل، وكذلك للمنطقة، مشيرةً الى أن الحلَ ممكن.