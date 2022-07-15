Advertisement

لبنان

تصريحٌ لافت للشيخ نعيم قاسم.. ماذا قال عن الجيش ورئاسة الجمهورية؟

Lebanon 24
15-07-2022 | 16:57
A-
A+
Doc-P-971644-637935264405569017.jpg
Doc-P-971644-637935264405569017.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم إنه "عندما يستطيع الجيش مواجهة اسرائيل والدفاع عن لبنان، عندها فليتم النقاش في سلاح حزب الله"، وأضاف: "أي حربٍ لو حصلت فحزب الله أصبح مختلفاً تماماً عن الحزب سابقاً، والعدو تراجع في عدد من المجالات والنصر حليفنا". 
Advertisement

وتابع: "لا نريد الدخول في سجال من بعد خطاب السيد حسن نصرلله. نحنُ نحتاج للثروة النفطية، فهي مهمة بظل الأوضاع التي نعيشها.

وفي حديثٍ عبر قناة "المنار"، أكد قاسم أن "وجود الحزب في الحكومة أفضل من عدمه"، مشيراً إلى "أنّ المعارضة في هكذا بلد لا تقدّم ولا تؤخّر"، وأضاف: "استطعنا أن نحافظ على نمط من الحضور أدّى إلى حماية البلد، وعندما ندخل إلى الحكومة نحمي القرار السياسي للبلاد، وبذلك نحمي المقاومة". 

وتابع: "وجودنا يسمح بإعطاء تجربتنا والمساهمة بالإصلاح. من يعتبر أن حزب يشكل عبئاً على البلد فهذه مشكلته". 

ولفت قاسم إلى أن "المشاركة بالحكومة ضرورية"، وأضاف: "لا نساعد أحدًا بالفساد وهناك منظومة معقدة تكبح أي تطوير وتحسين للبلاد". 

وحذر قاسم من عدم تشكيل الحكومة، كما شدّد على أننا سنتجه نحو الأسوأ إن لم يتم إجراء الانتخابات الرئاسية، وقال: "علينا التكاتف والتعاون جميعًا، ومنفتحون على النواب الجدد وجماعات 14 آذار من أجل الخروج من الأزمة". 

مع هذا، فقد لفت قاسم إلى أن "الحزب ينتظر طرح الأسماء لرئاسة الجمهورية من أجل تحديد موقفه من الإنتخابات الرئاسية".

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:39 | 2022-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:50 | 2022-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:47 | 2022-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:48 | 2022-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:11 | 2022-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:49 | 2022-07-15
17:12 | 2022-07-15
17:06 | 2022-07-15
17:02 | 2022-07-15
16:55 | 2022-07-15
16:50 | 2022-07-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website