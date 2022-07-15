تصريحٌ لافت للشيخ نعيم قاسم.. ماذا قال عن الجيش ورئاسة الجمهورية؟

قال نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم إنه "عندما يستطيع الجيش مواجهة اسرائيل والدفاع عن لبنان، عندها فليتم النقاش في سلاح حزب الله"، وأضاف: "أي حربٍ لو حصلت فحزب الله أصبح مختلفاً تماماً عن الحزب سابقاً، والعدو تراجع في عدد من المجالات والنصر حليفنا".

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وتابع: "لا نريد الدخول في سجال من بعد خطاب السيد حسن نصرلله. نحنُ نحتاج للثروة النفطية، فهي مهمة بظل الأوضاع التي نعيشها.



وفي حديثٍ عبر قناة "المنار"، أكد قاسم أن "وجود الحزب في الحكومة أفضل من عدمه"، مشيراً إلى "أنّ المعارضة في هكذا بلد لا تقدّم ولا تؤخّر"، وأضاف: "استطعنا أن نحافظ على نمط من الحضور أدّى إلى حماية البلد، وعندما ندخل إلى الحكومة نحمي القرار السياسي للبلاد، وبذلك نحمي المقاومة".



وتابع: "وجودنا يسمح بإعطاء تجربتنا والمساهمة بالإصلاح. من يعتبر أن حزب يشكل عبئاً على البلد فهذه مشكلته".



ولفت قاسم إلى أن "المشاركة بالحكومة ضرورية"، وأضاف: "لا نساعد أحدًا بالفساد وهناك منظومة معقدة تكبح أي تطوير وتحسين للبلاد".



وحذر قاسم من عدم تشكيل الحكومة، كما شدّد على أننا سنتجه نحو الأسوأ إن لم يتم إجراء الانتخابات الرئاسية، وقال: "علينا التكاتف والتعاون جميعًا، ومنفتحون على النواب الجدد وجماعات 14 آذار من أجل الخروج من الأزمة".