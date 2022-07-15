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لبنان
لبنان ينتظر مجيء الوسيط الأميركي
Lebanon 24
15-07-2022
|
17:02
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ينتظر لبنان مجيء الوسيط الأميركي، قبل نهاية الشهر، ليُبنى على الشيء مقتضاه في ما خص الترسيم البحري، واستخراج الغاز، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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المصدر:
اللواء
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ترسيم الحدود
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