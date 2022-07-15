إصابة طفل في طرابلس جرّاء الرصاص الطائش

أُصيب طفل يبلغ من العمر ٩ سنوات جراء الرصاص العشوائي في طرابلس وضواحيها. وقد تمّ نقله الى مستشفى الهيكلية للعلاج.

وقد أفادت المصادر ان الطفل يخضع لعملية جراحية لاستخراج الرصاصة.

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