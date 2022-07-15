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لبنان
تشغيل مولّدات مطمر الناعمة قريباً؟
Lebanon 24
15-07-2022
|
23:04
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كتبت لينا فخر الدين في "الاخبار":
بعد أكثر من عامٍ ونصف عام على توقفه، ينتظر أن يخرج الدخان الأبيض من المفاوضات الجارية لإعادة تشغيل معمل الكهرباء التابع لمطمر الناعمة قريباً. ومعه، يُفترض أن يفتح العاملون في المطمر أنابيب الغاز المنبعثة من النفايات التي تم طمرها على مدى 18 عاماً، لتصل إلى محطّة المشرف التابعة لمعمل الجيّة الكهربائي بغية إنتاج الطاقة لتغذية القرى المتضرّرة من إنشاء المطمر بحسب قرار مجلس الوزراء الصادر في العام 2016.
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ويحاول المعنيون الاستعجال في تلزيم المعمل بعقدٍ يوقّع بالتراضي مع شركة Solution Energy clean باعتبارها الشركة التشغيليّة الأولى للمولدات السبع الموصولة بالمطمر، إضافة إلى امتلاكها الوكالة الحصريّة للشركة السويديّة «يانبخر» المصنّعة للمولّدات وقطعها التشغيليّة.
مع ذلك فإن هناك أزمة ثقة بين الدولة اللبنانية وشركة Solution Energy Clean التي لم تحصل بعد على كافة حقوقها المالية من العقد الذي وقعته سابقاً وأنهت فيه مهمتها منذ أكثر من عامين، من دون أن تسدّد الدولة مستحقاتها البالغة مليون و200 ألف دولار. وهذا ما يجري العمل على حلّه بالدفع على سعر «اللولار». فيما تتخوّف الدولة من تهرّب الشركة من العقد الجديد بعد قبض مستحقاتها المالية من العقد السابق، تماماً كتخوّف الشركة من عدم تسديد الدولة لمستحقات العقد الجديد. ولذلك، تُطالب Solution Energy clean بتقاضي كامل قيمة العقد البالغ 6 ملايين و660 ألف دولار أميركي مقابل تشغيل المولدات على 5 سنوات، أو تسديد نصف المبلغ بنصف المدّة التشغيليّة.
ولذلك، يتفاوض المسؤولون مع الشركة للوصول إلى حلٍ قبل نهاية تموز. وعلمت «الأخبار» أن الحل قد يكون بتولّي الشركة مسؤولية الصيانة بعد أن تدفع الدولة قيمة القطع التشغيلية وقطع الغيار الخاصة بالمولّدات للساعات التشغيليّة الكافية لأقل من عامين ونصف عام على أن تقوم الشركة بتدريب فريق عمل تابع لـ«كهرباء لبنان» يتولّى مهمّة التشغيل ومراقبة العمل في معمل المطمر.
لبنان
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