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لبنان
7 جرحى... هذه حصيلة حوادث السير
Lebanon 24
16-07-2022
|
00:05
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أفادت غرفة "التحكم المروري"، عن سقوط 7 جرحى، في 7 حوادث سير على طرقات لبنان، خلال الـ24 ساعة الماضيّة.
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حادث سير
التحكم المروري
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