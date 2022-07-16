حالة من الهلع في طرابلس... ماذا جرى هناك؟

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مجهولا أقدم على إلقاء قنبلة صوتية في نهر أبو علي، في طلعة مشروع القبة، في طرابلس وفرّ الى جهة مجهولة.

هذا وأدى صوت القنبلة الى حالة من الهلع في المنطقة.